ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ на півдні вразили контрольно-спостережний пункт та півсотні росіян

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 28 вересня 2022 02:49
ЗСУ на півдні вразили контрольно-спостережний пункт та півсотні росіян Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Українська авіація завдала ворогові 5 ударів. А підрозділ протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник типу "Орлан-10" у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань, вразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад із боєприпасами у Бериславському районі Херсонщини.

Підтверджені втрати ворога становлять: 58 загарбників, танк та ще 77 одиниць автомобільної техніки.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії. На їхньому борту 24 "Калібра".

Нагадаємо, що раніше українські захисники збили три дрони-каміказди іранського виробництва у Миколаївській області.

Увечері 26 вересня росіяни знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
Чотири пункти. Зеленський пояснив, як можна зупинити російську агресію
Чотири пункти. Зеленський пояснив, як можна зупинити російську агресію
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни