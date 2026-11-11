Українські військові вперше взяли в полон громадянина Індонезії

49-річного уродженця острова Ява доправили до Запорізької області для участі у штурмових діях у складі російських військ.

Після того, як його підрозділ потрапив під удар українських безпілотників, чоловік зміг самостійно дістатися контрольованої урядом України території, де його успішно затримали українські захисники.

Масштаби вербування

За інформацією "Хочу жить", за перші дев’ять місяців 2026 року Росія завербувала для війни проти України близько 283 громадян Індонезії. Для порівняння, за попередні три роки таких випадків зафіксували не більше десятка.

Фото: полонений громадянин Індонезії (t.me/hochu_zhyt)

Ситуація набула розголосу після повідомлень про загибель у жовтні індонезійця, який служив у лавах збройних сил РФ.

У зв'язку з цим влада країни офіційно звернулася до Москви з вимогою припинити практику залучення її громадян до військової служби.

Речниця МЗС Індонезії Івонн Мевенгкан наголосила, що уряд закликав російську сторону вжити всіх необхідних заходів, аби уникнути вербування індонезійців до армії чи на інші посади, пов'язані з військовою діяльністю.

Викриття мережі торговців людьми

Тим часом правоохоронні органи Індонезії повідомили про викриття масштабної мережі торгівлі людьми.

Зловмисники активно вербували громадян через соціальні мережі та месенджери, пропонуючи їм високооплачувану роботу у сферах логістики, прикордонної охорони та оборонного будівництва.

Проте після прибуття до Росії людей обманом змушували підписувати контракти на службу найманцями та відправляли безпосередньо в зони бойових дій.