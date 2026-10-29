Українські військові вперше провели бойову операцію з НРК на автопілоті (відео)

Українські військові вперше провели бойову операцію з наземним роботизованим комплексом, що рухався на автопілоті. Відомо, що дрон подолав близько 20 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полку безпілотних систем "Лава".
"Ми вперше в реальних бойових умовах провели автономну місію НРК завдяки інтеграції машини з ШІ. Майже 20 км без оператора – і це тільки початок. "Лава" рулить навіть без водіїв", - йдеться у повідомленні.
Військові також зазначають, що перед виїздом майбутній маршрут НРК просканували лазерним сенсором і створили його тривимірну модель. Далі наземний дрон рухався за цією моделлю, а камери допомагали розпізнавати дорогу, узбіччя та перешкоди. Програмне рішення розробляє Apex AI.
При цьому під час виконання місії оператор контролював рух НРК: він міг коригувати маршрут, задавати швидкість і втручатися за потреби. Наступним кроком у підрозділі називають евакуаційні місії.
Раніше повідомлялось, що час операції "Вівальді" Третій армійський корпус вперше застосував наземні роботизовані комплекси для штурму російських позицій.
Крім того, Третій армійський корпус випробував десантування НРК з важких бомберів "Грифон" і почав використовувати роботизовані комплекси для ударів по позиціях та логістиці на відстані до 15 км від лінії фронту.
Також ми писали, що на платформі Brave1 Market відтепер військові можуть купувати НРК-амфібії. Для них Brave1 створив окрему категорію, де вже представлені перші три вироби.