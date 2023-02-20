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Українські військові влучно розбомбили місце, де базується один зі штабів росіян (перехоплення)

Фото: українські військові влучно розбомбили місце, де базується один зі штабів росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові зі знайомою, що ЗСУ влучно поцілили в місце базування його командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За його словами, українські військові прямим потраплянням влучили в місце, де сидить ротний з поварами та всім штабом. В результаті цього було повністю знищенно штаб. Росіянин розповів, що від обстрілу навіть автомати перетворились у решето.

Однак він зауважив, що на момент обстрілу в імпровізованому штабі не було нікого з людей, що і врятувало його.

Потім він розповів про те, що йому і його товаришам не порахували бойові виплати. Він сказав, що через це почуває себе не комфортно.

Нагадаємо, що більшість російських військових хочуть покинути армію, однак бояться це зробити через мобілізацію, яка триває на території держави-агресора.

Росіянин поскаржився своєму другу на те, що їх позиції з танків обстрілюють інші окупанти.

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