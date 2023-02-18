Українські військові влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та влучним пострілом знищили його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Знищуємо російський склад із боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, що ворожий склад розташований у лісі. Також поряд з ним було розташовано декілька окупантів. Після цього ЗСУ завдали по ньому удару і на місці трапилась пожежа.
Зазначається, що це результат роботи 54-та окремої механізованої бригади.
Нагадаємо, що українські бійці виявили штурмову групу російських окупантів біля Бахмута у Донецькій області та завдали по ній удару. Частину загарбників вдалося ліквідувати.
Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.
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