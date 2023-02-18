Украинские военные метким выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)

Украинские бойцы обнаружили вражеский склад боеприпасов в лесу и точным выстрелом уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Уничтожаем российский склад с боеприпасами", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, что вражеский склад находится в лесу. Также рядом с ним находились несколько оккупантов. После этого ВСУ нанесли по нему удар и на месте произошел пожар. Отмечается, что это результат работы 54-й отдельной механизированной бригады.