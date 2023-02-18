Украинские военные метким выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)
Украинские бойцы обнаружили вражеский склад боеприпасов в лесу и точным выстрелом уничтожили его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Уничтожаем российский склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что вражеский склад находится в лесу. Также рядом с ним находились несколько оккупантов. После этого ВСУ нанесли по нему удар и на месте произошел пожар.
Отмечается, что это результат работы 54-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, что украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.
Вооруженные силы Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.
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