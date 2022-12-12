Українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк (відео)
Українським танкістам на полі бою вдалося знищити ворожий танк. Для цього було використано лише один снаряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.
"Танкісти з першого пострілу ворожий танк перетворили в металобрухт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що результат роботи 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
На відео можна побачити танкову дуель, в результаті якої бійці ЗСУ знищили техніку окупантів.
Нагадаємо, що українським військовим вдалося виявити позиції російських військових та атакувати їх. Внаслідок цього була знищена група окупантів.
Також повідомлялось, що українські десантники продовжують знищувати живу силу окупантів біля Бахмута, гатячи по позиціях росіян, філігранно потрапляючи прямо в ціль.
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