Українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк (відео)

Українським танкістам на полі бою вдалося знищити ворожий танк. Для цього було використано лише один снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Танкісти з першого пострілу ворожий танк перетворили в металобрухт", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що результат роботи 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На відео можна побачити танкову дуель, в результаті якої бійці ЗСУ знищили техніку окупантів.