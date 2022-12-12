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Украинские военные метким выстрелом уничтожили вражеский танк (видео)

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 15:12
Украинские военные метким выстрелом уничтожили вражеский танк (видео) Фото: Украинские военные точным выстрелом уничтожили вражеский танк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским танкистам на поле боя удалось уничтожить вражеский танк. Для этого был использован только один снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Танкисты с первого выстрела вражеский танк превратили в металлолом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результат работы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

На видео можно увидеть танковую дуэль, в результате которой бойцы ВСУ уничтожили технику оккупантов.

Напомним, что украинским военным удалось определить позиции российских военных и атаковать их. В результате была уничтожена группа оккупантов.

Также сообщалось, что украинские десантники продолжают уничтожать живую силу оккупантов возле Бахмута, ломая по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель.

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