Украинские военные метким выстрелом уничтожили вражеский танк (видео)
Украинским танкистам на поле боя удалось уничтожить вражеский танк. Для этого был использован только один снаряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.
"Танкисты с первого выстрела вражеский танк превратили в металлолом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результат работы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
На видео можно увидеть танковую дуэль, в результате которой бойцы ВСУ уничтожили технику оккупантов.
Напомним, что украинским военным удалось определить позиции российских военных и атаковать их. В результате была уничтожена группа оккупантов.
Также сообщалось, что украинские десантники продолжают уничтожать живую силу оккупантов возле Бахмута, ломая по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель.
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