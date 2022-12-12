Украинские военные метким выстрелом уничтожили вражеский танк (видео)

Украинским танкистам на поле боя удалось уничтожить вражеский танк. Для этого был использован только один снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Танкисты с первого выстрела вражеский танк превратили в металлолом", - говорится в сообщении. Отмечается, что результат работы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. На видео можно увидеть танковую дуэль, в результате которой бойцы ВСУ уничтожили технику оккупантов.