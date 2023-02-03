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Українські військові влаштували засідку у ворожому тилу та зірвали штурм поблизу Вугледару (відео)

Ілюстративне фото: українські військові влаштували засідку у ворожому тилу та зірвали штурм поблизу Вугледару (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ.

Повідомляється, що наші захисники влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу росіян - сумнозвісної 155 бригади морської піхоти, що базується у місті Владивосток.

Внаслідок спільних дій бійців ССО та 72-ї окремої механізованої бригади було знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того як він вийшов на вогневу позицію.

До того ж, під час бою у полон потрапили два члени танкового екіпажу - контрактники, російські морські піхотинці.

Українські військовослужбовці надали кваліфіковану медичну допомогу полоненим та винесли їх за лінію бойового зіткнення в розташування Сил оборони.

"Спільна операція ССО України та 72-ї ОМБр пройшла без втрат з нашої сторони і зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", - додають військові.

Нагадаємо, українські десантники показали знищення підрозділу росіян та бронетехніки.

До того ж, на Херсонському напрямку артилеристи знищили рідкісну російську систему ППО, яку призначена для використання в арктичних умовах.

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ВугледарВійна Росії проти України