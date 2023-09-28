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Українські військові витіснили росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Ілюстративне фото: українські військові витіснили росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці витіснили російських окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку та закріпилися на позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Нацгвардії Миколу Уршаловича на брифінгу.

"Підрозділи 4-ї бригади оперативного призначення спільно з підрозділами Збройних сил провели ударно-штурмові дії. Витіснили противника із займаних позицій та закріпилися", - сказав він.

За його словами, гвардійці утримують оборону, здійснюють аеророзвідку та методично уражають ворожі цілі в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки. При цьому вони перебувають під інтенсивним вогнем росіян.

Уршалович додав, що наші бійці проводять ударно-штурмові дії задля покращення тактичного положення. Вони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, а також поповнюють наш обмінний фонд.

Ситуація на передовій

У Генштабі також повідомляли, що російські військові не вели наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках за минулу добу.

Водночас у Східному угрупованні військ ЗСУ зазначали, що загарбники можуть готуватися до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, окупанти формують там 12 штурмових рот.

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Купянск