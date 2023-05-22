Українські військові відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута: карти боїв ISW

Росіяни втратили частину домінуючих висот навколо Бахмута, а постійне українське просування може призвести до тактичного оточення сил "вагнерівців" у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

узгоджується з оцінкою ISW про те, що українські сили відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Нагадаємо, в Україні сьогодні вночі, 22 травня, у більшості регіонів країни було оголошено повітряну тривогу. У Запоріжжі та Дніпрі пролунали потужні вибухи.

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