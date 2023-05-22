Украинские военные возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута: карты боев ISW

Россияне потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, а постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "вагнеровцев" в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

согласуется с оценкой ISW о том, что украинские силы возобновили тактическую инициативу Бахмута.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Напомним, в Украине сегодня ночью, 22 мая, в большинстве регионов страны была объявлена воздушная тревога. В Запорожье и Днепре прогремели мощные взрывы.

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