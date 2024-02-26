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Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ

Фото: ЗСУ відійшли від села Ласточкине Донецької області 26 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові здійснили відхід від села Ласточкіне Донецької області. Воно розташоване у 6 км від Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону 26 лютого.

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", - розповів він.

За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

ЗСУ відійшли від села Ласточкине Донецької області 26 лютого (deepstatemap.live)

Ситуація в районі Ласточкиного

25 лютого РБК-Україна писало, що Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкине, під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

Нагадаємо, що 20 лютого Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.

Відхід ЗСУ з Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

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АвдіївкаДонецька область