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Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ

Фото: ВСУ отошли от села Ласточкино Донецкой области 26 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные совершили отход от села Ласточкино Донецкой области. Оно расположено в 6 км от Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона 26 февраля.

"Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино", - рассказал он.

По его словам, такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

ВСУ отошли от села Ласточкино Донецкой области 26 февраля (deepstatemap.live)

Ситуация в районе Ласточкино

25 февраля РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А российская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Напомним, что 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

Отход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом, уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

 

 

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АвдеевкаДонецкая область