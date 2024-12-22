Українські військові відбили потужний штурм РФ на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили потужний штурм окупантів. Вдалось знищити бронетанкову групу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".
"Для штурму ворог залучив п'ять одиниць бронетехніки - два танки та три БМП з десантом, які були своєчасно виявлені аеророзвідкою підрозділу. Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані, але не успішно", - йдеться у повідомленні.
Вже безпосередньо на місці спішування, коли російська піхота почала покидати бойові машини, українські пілоти почали працювати по них дронами зі скидами.
"Спроба врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення ударами з дронів. Спочатку ворог втратив БМП, а потім було добито танк. Обидві ворожі одиниці були повністю знищені без можливості відновлення", - додали військові.
До того ж, особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ.
"Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано ударами дронів", - резюмували бійці.
Російські війська останнім часом активізували штурми позицій українських військ на Куп'янському напрямку.
Окупанти хочуть знову захопити Куп'янськ, яке ЗСУ змогли повернути під свій контроль восени 2022 року. Місто було захоплене під час масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.
Зокрема, за добу, 21 грудня, на Куп’янському напрямку відбулося 4 ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.
Нагадаємо, що буквально вчора Сили оборони відбили штурм російської армії неподалік Куп'янська. Там було знищено військову техніку окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.