Украинские военные отбили мощный штурм РФ на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении ВСУ отбили мощный штурм оккупантов. Удалось уничтожить бронетанковую группу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".
"Для штурма враг привлек пять единиц бронетехники - два танка и три БМП с десантом, которые были своевременно обнаружены аэроразведкой подразделения. Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП были атакованы, но не успешно", - говорится в сообщении.
Уже непосредственно на месте спешивания, когда российская пехота начала покидать боевые машины, украинские пилоты начали работать по ним дронами со сбросами.
"Попытка спасти и спрятать боевую технику врагу не удалась, что привело к ее уничтожению ударами с дронов. Сначала враг потерял БМП, а затем был добит танк. Обе вражеские единицы были полностью уничтожены без возможности восстановления", - добавили военные.
К тому же, личный состав противника, который был брошен в бой, из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление.
"Пытался спрятаться в лесополосе, где он был ликвидирован ударами дронов", - резюмировали бойцы.
Российские войска в последнее время активизировали штурмы позиций украинских войск на Купянском направлении.
Оккупанты хотят снова захватить Купянск, который ВСУ смогли вернуть под свой контроль осенью 2022 года. Город был захвачен во время масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
В частности, за сутки, 21 декабря, на Купянском направлении произошло 4 вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.
Напомним, что буквально вчера Силы обороны отбили штурм российской армии неподалеку Купянска. Там была уничтожена военная техника оккупантов.
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