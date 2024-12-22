Украинские военные отбили мощный штурм РФ на Купянском направлении (видео)

"Для штурма враг привлек пять единиц бронетехники - два танка и три БМП с десантом, которые были своевременно обнаружены аэроразведкой подразделения. Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП были атакованы, но не успешно", - говорится в сообщении.

Уже непосредственно на месте спешивания, когда российская пехота начала покидать боевые машины, украинские пилоты начали работать по ним дронами со сбросами.

"Попытка спасти и спрятать боевую технику врагу не удалась, что привело к ее уничтожению ударами с дронов. Сначала враг потерял БМП, а затем был добит танк. Обе вражеские единицы были полностью уничтожены без возможности восстановления", - добавили военные.

К тому же, личный состав противника, который был брошен в бой, из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление.

"Пытался спрятаться в лесополосе, где он был ликвидирован ударами дронов", - резюмировали бойцы.