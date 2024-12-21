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Знищили три БМП і танк: Сили оборони відбили штурм росіян біля Куп'янська

Субота 21 грудня 2024 15:31
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Знищили три БМП і танк: Сили оборони відбили штурм росіян біля Куп'янська Ілюстративне фото: Сили оборони відбили штурм росіян біля Куп'янська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони відбили штурм російської армії неподалік Куп'янська. Там було знищено військову техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, неподалік Куп’янська російські війська здійснили чергову спробу штурму, до якого задіяли 5 одиниць бронетехніки. Однак їх штурм був невдалий.

Сил оборони відбили ворожу спробу штурму та спалили техніку противника. Було знищено три БМП і один танк.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Варто нагадати, що російська армія не вперше пробує прорватися в Куп'янськ. Місто вже перебувало під окупацією РФ і було звільнено восени 2022.

Раніше ми писали про те, що 8 грудня на Куп'янському напрямку відбулися дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колесниківки та Зеленого Гаю.

Також ми писали, що в середині листопада російський десант прорвався в Куп'янськ. Тоді окупантів вдалося знищити, вони закріпитися не змогли.

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