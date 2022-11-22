Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, - Генштаб

Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, а артилерія і авіація продовжують нищити позиції окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Генерального штабу ЗСУ.
Російські окупанти продовжують збройну агресію проти України, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
"Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - зазначають у Генштабі.
За минулу добу росіяни завдали 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено.
Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.
Також російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.
Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.
Крім цього, Генштаб повідомляє, що в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.
Нагадаємо, що визволення правобережної частини Дніпра у Херсонській області вплинуло на тактику застосування російської авіації - противник змушений тепер перекидати літаки і гелікоптери вглиб тимчасово окупованих територій.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, що окупанти завдають масовані ракетні атаки, аби схилити Україну до переговорів на своїх умовах. У Пентагоні ж вважають, що таким чином окупанти хочуть перевантажити та виснажити запаси української ППО.
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