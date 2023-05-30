Українські військові відбили 12 російських штурмів біля Мар’їнки: карти боїв ISW​​​​​​​

Збройні сили України відбивають атаки противника та здійснюють успішні контрнаступальні дії на окремих ділянках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Нагадаємо, вночі 30 травня, на тлі оголошеної повітряної тривоги у багатьох областях України, в Києві пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях.
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