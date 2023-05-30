Украинские военные отбили 12 российских штурмов возле Марьинки: карты боев ISW​

Вооруженные силы Украины отражают атаки противника и совершают успешные контрнаступательные действия на отдельных участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Напомним, ночью 30 мая, на фоне объявленной воздушной тревоги во многих областях Украины, в Киеве раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны отработали по враждебным целям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.