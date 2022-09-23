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Українські військові за вересень звільнили майже 9 тисяч квадратних кілометрів, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові вже визволили близько 9 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів. Тривають стабілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За його словами, звільнено близько 400 населених пунктів.

"Цей відчутний результат досягнутий завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги було більше", - закликав президент.

Він попросив українців передавати спецслужбам дані про тих, хто допомагає проводити Росії фейковий "референдум".

Нагадаємо, РБК-Україна показувала фотографії зі звільненого Ізюма. Після жахів окупації місто потроху повертається до нормального життя.

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Володимир Зеленський