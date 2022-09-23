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Украинские военные за сентябрь освободили почти 9 тысяч квадратных км, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов. Продолжаются стабилизационные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По его словам, освобождены около 400 населенных пунктов.

"Этот ощутимый результат достигнутый благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи было больше", - призвал президент.

Он попросил украинцев передавать спецслужбам данные о тех, кто помогает проводить России фейковый "референдум".

Напомним, РБК-Украина показывало фотографии из освобожденного Изюма. После ужасов оккупации, город понемногу возвращается к нормальной жизни.

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Владимир Зеленский