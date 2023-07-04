Українські військові ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

Маляр також заявила, що українські сили відвоювали дев'ять квадратних кілометрів на сході України. У свою чергу кадри з геолокацією показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута. Маляр також заявив, що українські сили також відбили 28,4 квадратних кілометри на півдні України минулого тижня.

Російський блогер стверджував, що українські військові досягли обмежених успіхів на південь від Орєхова у західній частині Запорізької області. У Міноборони РФ також заявили, що українські війська вели контрнаступні операції на лиманському напрямі.

Ключові висновки ISW: