Украинские военные ведут контрнаступление на четырех участках фронта, - ISW

Украинские войска проводят контрнаступательные операции, как минимум, на четырех участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.
Маляр также заявила, что украинские силы отвоевали девять квадратных километров территории на востоке Украины. В свою очередь, кадры с геолокацией показывают, что ВСУ продвинулись к юго-западу от Бахмута. Маляр также заявил, что украинские силы также отбили 28,4 квадратных километра на юге Украины на прошлой неделе.
Российский блогер утверждал, что украинские военные добились ограниченных успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области. В Минобороны РФ также заявили, что украинские войска вели контрнаступательные операции на лиманском направлении.
Как отметил президент, Украина планирует показать определенные результаты на фронте перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который со своей стороны состоится 11-12 июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.