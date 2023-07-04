Украинские военные ведут контрнаступление на четырех участках фронта, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.

Маляр также заявила, что украинские силы отвоевали девять квадратных километров территории на востоке Украины. В свою очередь, кадры с геолокацией показывают, что ВСУ продвинулись к юго-западу от Бахмута. Маляр также заявил, что украинские силы также отбили 28,4 квадратных километра на юге Украины на прошлой неделе.

Российский блогер утверждал, что украинские военные добились ограниченных успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области. В Минобороны РФ также заявили, что украинские войска вели контрнаступательные операции на лиманском направлении.

Ключевые выводы ISW: