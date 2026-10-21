Українські військові вдарили по пунктах управління росіян біля Луганська та Курахового

20 жовтня та в ніч на 21 жовтня ЗСУ уразили пункти управління росіян біля Луганська й Курахового, а також склади окупантів у Криму та на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, підрозділи Сил оборони України атакували пункти управління російських окупантів у двох районах:
У Генштабі зазначають, що ураження таких об'єктів порушує систему управління російськими військами та ускладнює координацію дій їхніх підрозділів на полі бою.
Крім пунктів управління, українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російської армії.
Такі об'єкти уразили в районах двох населених пунктів:
Як пояснили в Генштабі, знищення запасів матеріально-технічного забезпечення ускладнює постачання необхідних ресурсів російським підрозділам і знижує їхні можливості вести бойові дії.
У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжать роботу по ключових військових цілях противника до повного припинення збройної агресії Росії проти України.
Нагадаємо, 20 жовтня українські дрони атакували дата-центр "Углетелекому" в окупованому Донецьку, а в ніч на 21 жовтня - будівлю оператора зв'язку "Лугаком" і Центру телекомунікаційних послуг у Луганську.
Обидва об'єкти зазнали значних пошкоджень.