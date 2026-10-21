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Українські військові вдарили по пунктах управління росіян біля Луганська та Курахового

14:31 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)

20 жовтня та в ніч на 21 жовтня ЗСУ уразили пункти управління росіян біля Луганська й Курахового, а також склади окупантів у Криму та на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, підрозділи Сил оборони України атакували пункти управління російських окупантів у двох районах:

  • поблизу Луганська;
  • у районі Курахового Донецької області.

У Генштабі зазначають, що ураження таких об'єктів порушує систему управління російськими військами та ускладнює координацію дій їхніх підрозділів на полі бою.

Де атакували російські склади

Крім пунктів управління, українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російської армії.

Такі об'єкти уразили в районах двох населених пунктів:

  • Яни-Капу в тимчасово окупованому Криму;
  • Чистякового на Донеччині.

Як пояснили в Генштабі, знищення запасів матеріально-технічного забезпечення ускладнює постачання необхідних ресурсів російським підрозділам і знижує їхні можливості вести бойові дії.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжать роботу по ключових військових цілях противника до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 20 жовтня українські дрони атакували дата-центр "Углетелекому" в окупованому Донецьку, а в ніч на 21 жовтня - будівлю оператора зв'язку "Лугаком" і Центру телекомунікаційних послуг у Луганську.

Обидва об'єкти зазнали значних пошкоджень.

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