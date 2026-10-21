Украинские военные ударили по пунктам управления россиян возле Луганска и Курахово

По информации Генштаба, подразделения Сил обороны Украины атаковали пункты управления российских оккупантов в двух районах:

вблизи Луганска;

в районе Курахово Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что поражение таких объектов нарушает систему управления российскими войсками и затрудняет координацию действий подразделений на поле боя.

Где атаковали русские склады

Помимо пунктов управления, украинские военные нанесли удары по составам материально-технических средств российской армии.

Такие объекты поразили в районах двух населенных пунктов:

Яны-Капу во временно оккупированном Крыму;

Чистякового в Донецкой области.

Как пояснили в Генштабе, уничтожение запасов материально-технического обеспечения усложняет снабжение необходимыми ресурсами российским подразделениям и снижает их возможности вести боевые действия.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат работу по ключевым военным целям противника до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.