Українські військові ударили по важливій нафтобазі "Усть-Лабінськ" на Кубані

За даними СБУ, під удар потрапили 15-й арсенал Військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база, а також нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї.

Після атаки на 15-й арсенал ВМФ РФ на об'єкті виникла пожежа та почалася вторинна детонація. На складах зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах також з'явилися повідомлення про можливу евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Крім того, займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу. Ці об'єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання Росії в Балтійському морі.

Окремою ціллю стала нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї. За даними СБУ, після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

"Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках", - зазначено в Службі безпеки.

Також там наголосили, що подібні операції послаблюють можливості Балтійського флоту РФ, оскільки уражені об'єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів

"Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості росії діяти в Балтійському регіоні", - підсумували в СБУ.