Украинские военные ударили пво важной нефтебазе "Усть-Лабинск" на Кубани

По данным СБУ, под удар попали 15-й арсенал Военно-морского флота РФ в Ленинградской области, Кронштадтская военно-морская база, а также нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

После атаки на 15-й арсенал ВМФ РФ на объекте возник пожар и началась вторичная детонация. На складах хранятся ракеты и боеприпасы. В местных чатах также появились сообщения о возможной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, возгорание зафиксировали в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода. Эти объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки России в Балтийском море.

Отдельной целью стала нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае. По данным СБУ, после серии взрывов там вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами.

"Эта нефтебаза является важным тыловым узлом хранения и поставки горючего для российских войск на южном и восточном направлениях", - указано в Службе безопасности.

Также там отметили, что подобные операции ослабляют возможности Балтийского флота РФ, поскольку пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей

"Их вывод из строя усложняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности россии действовать в Балтийском регионе", - подытожили в СБУ.