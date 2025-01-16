Українські військові ударили по нафтобазі "Роснєфті" біля Воронежа

"В ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ", - йдеться у повідомленні Генштаба.

У Силах спецоперацій уточнили, що вдарили по базі "Роснєфті" у населеному пункті Лиски біля Воронежа.

Фото: Генштаб підтвердив удар по нафтобазі під Воронежем (t.me/GeneralStaffZSU)

Як зазначає Генштаб ЗСУ, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних дронів. На об’єкті виникла масштабна пожежа.

"Внаслідок удару на нафтобазі розпочалася потужна пожежа. Декілька резервуарів досі палають", - наголосили ССО.

Встановлено, що на нафтобазі зберігали пальне, яке, зокрема, постачалося і для угруповання військ РФ, яке воює проти України.

скриншот google.com/maps