Українські військові ударили по нафтобазі "Роснєфті" біля Воронежа

Українські захисники атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа. Вона входить до структури "Роснєфті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ та ССО.
"В ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ", - йдеться у повідомленні Генштаба.
У Силах спецоперацій уточнили, що вдарили по базі "Роснєфті" у населеному пункті Лиски біля Воронежа.
Фото: Генштаб підтвердив удар по нафтобазі під Воронежем (t.me/GeneralStaffZSU)
Як зазначає Генштаб ЗСУ, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних дронів. На об’єкті виникла масштабна пожежа.
"Внаслідок удару на нафтобазі розпочалася потужна пожежа. Декілька резервуарів досі палають", - наголосили ССО.
Встановлено, що на нафтобазі зберігали пальне, яке, зокрема, постачалося і для угруповання військ РФ, яке воює проти України.
скриншот google.com/maps
Нагадаємо, що ввечері 15 січня росіяни поскаржилися на вибухи у Воронезькій області РФ. Гучно було у районі міста Ліски, де знаходиться нафтобаза.
При цьому росіяни заявляли, що вибухи пов'язані з атакою дронів, повідомляли про роботу ППО та нібито падіння уламків. У мережі також публікували кадри серйозної пожежі на місцевій нафтобазі.
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