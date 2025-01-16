Украинские военные ударили по нефтебазе "Роснефти" возле Воронежа

"В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

В Силах спецопераций уточнили, что ударили по базе "Роснефти" в населенном пункте Лиски возле Воронежа.

Фото: Генштаб подтвердил удар по нефтебазе под Воронежем (t.me/GeneralStaffZSU)

Как отмечает Генштаб ВСУ, зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных дронов. На объекте возник масштабный пожар.

"В результате удара на нефтебазе начался мощный пожар. Несколько резервуаров до сих пор горят", - отметили ССО.

Установлено, что на нефтебазе хранили топливо, которое, в частности, поставлялось и для группировки войск РФ, которая воюет против Украины.

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