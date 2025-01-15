У Росії поскаржилися на атаку дронів на НПЗ у Воронезькій області

Дрони атакували НПЗ у Воронезькій області. У Росії заявили про "спрацювання" системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT , Telegram-канал Baza.

Місцеві жителі розповіли, що деякий час тому над містом Ліски було чути серію вибухів, у небі видно спалахи. За їхніми словами, нібито "спрацювала" система ППО в районі місцевого НПЗ.

Наразі, як пише Telegram-канал SHOT, нібито інформації про постраждалих немає. При цьому видніється заграва від пожежі.

Як уточнюють у Telegram-каналі, внаслідок нібито "падіння" кількох БПЛА в одному з районів області сталося загоряння на території нафтобази.

Як зазначають у Telegram-каналі Baza, нафтобазу у Воронезькій області атакували нібито відразу три безпілотники.

За словами очевидців, усі три дрони впали на території НПЗ із різницею в кілька хвилин.