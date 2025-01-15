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У Росії поскаржилися на атаку дронів на НПЗ у Воронезькій області

Росія, Середа 15 січня 2025 22:45
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У Росії поскаржилися на атаку дронів на НПЗ у Воронезькій області Фото: дрони атакували НПЗ у Воронезькій області 15 січня (ілюстрація/росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони атакували НПЗ у Воронезькій області. У Росії заявили про "спрацювання" системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT, Telegram-канал Baza.

Місцеві жителі розповіли, що деякий час тому над містом Ліски було чути серію вибухів, у небі видно спалахи. За їхніми словами, нібито "спрацювала" система ППО в районі місцевого НПЗ.

Наразі, як пише Telegram-канал SHOT, нібито інформації про постраждалих немає. При цьому видніється заграва від пожежі.

Як уточнюють у Telegram-каналі, внаслідок нібито "падіння" кількох БПЛА в одному з районів області сталося загоряння на території нафтобази.

Як зазначають у Telegram-каналі Baza, нафтобазу у Воронезькій області атакували нібито відразу три безпілотники.

За словами очевидців, усі три дрони впали на території НПЗ із різницею в кілька хвилин.

Атаки на НПЗ Росії

Сили оборони України постійно атакують дронами російські НПЗ. При цьому мова йде як про ті, що знаходяться на території РФ, так і на окупованій території України.

Нещодавно повідомлялось, що за 2024 рік НПЗ і паливні бази на території Росії та на окупованих територіях України було атаковано щонайменше 81 раз. Найчастіше під удари потрапляли нафтові об'єкти на півдні Росії.

Нагадаємо, днями в районі міста Воронеж пролунали вибухи. У регіоні фіксувалися безпілотники, й велася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Додамо, що у вересні 2024 року у Воронезькій області уламки безпілотника впали на склад боєприпасів. На місці прильоту спалахнула пожежа і почалася детонація.

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Російська Федерація НПЗ Війна в Україні Дрони
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