У Росії поскаржилися на атаку дронів на НПЗ у Воронезькій області
Дрони атакували НПЗ у Воронезькій області. У Росії заявили про "спрацювання" системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT, Telegram-канал Baza.
Місцеві жителі розповіли, що деякий час тому над містом Ліски було чути серію вибухів, у небі видно спалахи. За їхніми словами, нібито "спрацювала" система ППО в районі місцевого НПЗ.
Наразі, як пише Telegram-канал SHOT, нібито інформації про постраждалих немає. При цьому видніється заграва від пожежі.
Як уточнюють у Telegram-каналі, внаслідок нібито "падіння" кількох БПЛА в одному з районів області сталося загоряння на території нафтобази.
Як зазначають у Telegram-каналі Baza, нафтобазу у Воронезькій області атакували нібито відразу три безпілотники.
За словами очевидців, усі три дрони впали на території НПЗ із різницею в кілька хвилин.
Атаки на НПЗ Росії
Сили оборони України постійно атакують дронами російські НПЗ. При цьому мова йде як про ті, що знаходяться на території РФ, так і на окупованій території України.
Нещодавно повідомлялось, що за 2024 рік НПЗ і паливні бази на території Росії та на окупованих територіях України було атаковано щонайменше 81 раз. Найчастіше під удари потрапляли нафтові об'єкти на півдні Росії.
Нагадаємо, днями в районі міста Воронеж пролунали вибухи. У регіоні фіксувалися безпілотники, й велася робота сил та засобів протиповітряної оборони.
Додамо, що у вересні 2024 року у Воронезькій області уламки безпілотника впали на склад боєприпасів. На місці прильоту спалахнула пожежа і почалася детонація.
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