Українські військові сьогодні знищили російський БПЛА під Херсоном
Фото: ЗСУ сьогодні знищили російський БПЛА під Херсоном (ілюстрація/facebook_com)
У суботу, 1 жовтня, українські зенітники знищили російський "Орлан-10" у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".
"Близько 12.00 години, в Бериславському районі Херсонської області знищено черговий ворожий БпЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 530 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59610 військовослужбовців.
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