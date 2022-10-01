Українські військові сьогодні знищили російський БПЛА під Херсоном

У суботу, 1 жовтня, українські зенітники знищили російський "Орлан-10" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

"Близько 12.00 години, в Бериславському районі Херсонської області знищено черговий ворожий БпЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 530 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59610 військовослужбовців.

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