Українські військові у Швеції навчалися на танках Strv 122 та БМП CV90, - Expressen

Повідомляється, що навчання проходили перед українським контрнаступом, а солдати вже повернулися до України на початку травня.

Бригада ЗСУ може стати одним із найпотужніших підрозділів України. Під час перебування у Швеції військові навчалися на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 та артилерійських установках Archer.

Збройні сили Швеції не підтвердили та не спростували цю інформацію. Також видання зазначає, що це перший випадок, коли українських військових навчали саме на території Швеції. До цього шведські офіцери допомагали навчати військових ЗСУ на території Британії.

Що відомо про танки Stridsvagn 122

Це основний бойовий танк Швеції, він представляє ліцензійний варіант німецького танка Leopard 2, в конструкцію якого внесені різні зміни. Як основне озброєння на танк встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

Також в Stridsvagn 122 посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, а дах захищений від атак зверху. На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Що відомо про танки БМП CV90

Сімейство шведських бойових машин піхоти. Всього випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більша частина з яких експортована до інших країн.

Крім декількох варіантів БМП, на базі Strf 90 також розроблено ряд спеціалізованих бойових броньованих машин, включаючи легкий танк зі 120-мм гладкоствольною гарматою. Норвезькі, данські та шведські CV 90 були використані в бойових діях під час війни в Афганістані.

Що відомо про танки САУ Archer

Шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка FH77 BW L52 Archer.

Відмінною особливістю системи є повна автоматизація процесу заряджання і, як наслідок, підвищений темп стрілянини, включаючи режим MRCI, і скорочення розрахунку до 3-4 осіб.