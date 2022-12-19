Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, - Генштаб

Сьогодні, 19 грудня, Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили два ворожі гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Генштабу ЗСУ.

"Зараз уточняють, якого типу вони були", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 пункти управління і 2 райони зосередження живої сили противника", - коментує 299-й день війни Генштаб.