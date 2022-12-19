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Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, - Генштаб

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 19:23
Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, - Генштаб Фото: українські військові сьогодні знищили два ворожих гелікоптери (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Зарембо

Сьогодні, 19 грудня, Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили два ворожі гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

"Зараз уточняють, якого типу вони були", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 пункти управління і 2 райони зосередження живої сили противника", - коментує 299-й день війни Генштаб.

РБК-Україна щодня повідомляє, скільки живої сили окупантів та їхньої військової техніки знищують військові Збройних сил України.

Нагадаємо, сьогодні зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові за добу відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів на сході.

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