Украинские военные сбили сегодня еще два вертолета, - Генштаб

Сегодня, 19 декабря, Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генштаба ВСУ.

"В настоящее время уточняют, какого типа они были", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, за 19 декабря украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также нанесла пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских агрессоров.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника", - комментирует 299-й день войны Генштаб.