Украинские военные сбили сегодня еще два вертолета, - Генштаб
Сегодня, 19 декабря, Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских вертолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.
"В настоящее время уточняют, какого типа они были", - говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, за 19 декабря украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также нанесла пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских агрессоров.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника", - комментирует 299-й день войны Генштаб.
РБК-Украина ежедневно сообщает, сколько живой силы оккупантов и их военной техники уничтожают военные Вооруженных сил Украины.
Напомним, сегодня утром Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки отразили атаки врага в районе 15 населенных пунктов на востоке.
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