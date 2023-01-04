Українські військові розповіли, коли чекати на нову ракетну атаку Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк у коментарі 24 Канал .

Також Гуменюк нагадала, що уважними треба бути щодня, а не тільки 7 січня, бо у ворога ще залишається запас дронів, які вони використовують у нічний час, сподіваючись, що "вночі ми їх не бачимо".

"Наступну ракетну атаку ми очікуємо в районі православного Різдва", - сказала вона.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9-10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.