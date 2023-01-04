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Українські військові розповіли, коли чекати на нову ракетну атаку Росії

Фото: українські військові розповіли, коли чекати на нову ракетну атаку Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія готує новий масований удар ракетами по Україні на православне Різдво, 6-7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк у коментарі 24 Канал.

"Наступну ракетну атаку ми очікуємо в районі православного Різдва", - сказала вона.

Також Гуменюк нагадала, що уважними треба бути щодня, а не тільки 7 січня, бо у ворога ще залишається запас дронів, які вони використовують у нічний час, сподіваючись, що "вночі ми їх не бачимо".

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9-10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.

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