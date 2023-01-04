Украинские военные рассказали, когда ждать новую ракетную атаку России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в комментарии 24 Канал .

Также Гуменюк напомнила, что внимательными нужно быть каждый день, а не только 7 января, потому что у врага еще остается запас дронов, которые они используют в ночное время, надеясь, что "ночью мы их не видим".

"Следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества", - сказала она.

Ранее в интервью РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине ранее 9-10 января. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.

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