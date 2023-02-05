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Українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard вже завтра, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 6 лютого, українські військові розпочнуть навчання на танках німецького виробництва Leopard.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми чітко розуміємо скільки, коли, яка країна нам дасть (танки - ред.). Ми чітко розуміємо, що із завтрашнього дня, з понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard", - сказав він.

Резніков також повідомив, що зараз тривають переговори про запчастини на Leopard, їх ремонт, обслуговування тощо.

Нагадаємо, наприкінці січня Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 і дозволила іншим країнам відповідні постачання.

Раніше західні ЗМІ заявили, що Німеччина може постачати Україні до 160 танків Leopard 1.

Крім того, 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2.

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