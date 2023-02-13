Українські військові розпочали навчання на танках Leopard у Німеччині

Українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Кількість військових, яких Німеччина планує навчити управлінню танками Leopard 2, не повідомляється.

синхронізувати її (підготовку військових - ред.) з передачею танків", - заявила прес-секретар Міноборони ФРН.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Як відомо, західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.

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