Українські військові розпочали навчання на системах Patriot у Німеччині

Група українських військових із 70 осіб прибула до Німеччини для навчання роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні повну систему Patriot для відбиття центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці.

Як стало відомо німецькому виданню, українські військові прибули до Німеччини у вівторок і вже сьогодні мають розпочати навчання.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.

При цьому, як повідомили в Офісі президента України, Київ може отримати ППО Patriot у середині весни, а поки що йде навчання та логістична поставка цих систем.

Відомо, що підготовка українських військових на системах Patriot триватиме кілька місяців.

Зазначимо, що надати Україні комплекси ППО Patriot погодилися США та Німеччина. Пізніше повідомлялося, що Нідерланди також надішлють в Україну дві пускові установки Patriot.

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