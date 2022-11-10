Українські військові розбили позиції росіян на півдні (відео)

Українські морські піхотинці завдали кількох ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

За інформацією ВМС, після проведення аеророзвідки та вдалого коригування вогню українські солдати завдали удару по окупантам з артилерії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти та багатоцільовий транспортер-тягач російських окупантів, ДШВ показали відео.

Також ми писали, що ЗСУ звільнили від окупантів Киселівку, яка знаходиться за 15 кілометрів від Херсона.

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