Українські військові розбили мотострілковий підрозділ росіян у Луганській області

Українські військові показали, як розтрощили мотострілковий підрозділ російських окупантів у Луганській області. Під час удару вдалося знищити ворожі БМП, особовий склад та забудови, де базувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів, було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам", - йдеться в повідомленні. Ті, своєю чергою, відпрацювали по ворогу гарматним вогнем та артилерією. "Було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів", - додали військові.