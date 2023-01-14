ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові розбили мотострілковий підрозділ росіян у Луганській області

Новость на русском →
Луганськ, Субота 14 січня 2023 15:29
Українські військові розбили мотострілковий підрозділ росіян у Луганській області Фото: ЗСУ розбили мотострілковий підрозділ росіян у Луганській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як розтрощили мотострілковий підрозділ російських окупантів у Луганській області. Під час удару вдалося знищити ворожі БМП, особовий склад та забудови, де базувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів, було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам", - йдеться в повідомленні.

Ті, своєю чергою, відпрацювали по ворогу гарматним вогнем та артилерією.

"Було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів", - додали військові.

Нагадаємо, як раніше повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, українські Сили оборони потроху просуваються вперед на Кремінському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Збройні сили України
NEWS
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам