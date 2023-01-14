Украинские военные разбили мотострелковое подразделение россиян в Луганской области
Украинские военные показали, как разбили мотострелковое подразделение российских оккупантов в Луганской области. Во время удара удалось уничтожить вражеские БМП, личный состав и застройки, где базировались оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"В ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам", - говорится в сообщении.
Те, в свою очередь, отработали по врагу пушечным огнем и артиллерией.
"Были уничтожены вражеские БМП, личный состав и застройки рашистов", - добавили военные.
Напомним, как ранее сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, украинские Силы обороны понемногу продвигаются вперед по Кременскому направлению.
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