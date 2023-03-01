СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (відео)

Фото: СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (GettyImages)

Українські спецпризначенці знищили шість російських танків у Луганській області за одну ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі. За одну ніч було знищено шість російських танків.