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СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (відео)

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Луганська область, Середа 01 березня 2023 17:55
СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (відео) Фото: СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці знищили шість російських танків у Луганській області за одну ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі.

За одну ніч було знищено шість російських танків.

Нагадаємо, що українські штурмовики виявили групу членів ПВК "Вагнера" поблизу Бахмута у Донецькій області та знищили частину з неї.

Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку в Донецькій області. Цього разу українським бійцям вдалося знешкодити російську БМП.

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