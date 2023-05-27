Українські військові в районі Бахмута просунулися ще на 450 метрів, - Череватий

"Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м", - заявив він.

Череватий повідомив, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Силам оборони вдалося знищити РСЗВ "Град", три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.

Він додав, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж - від одного до трьох.

"Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти", - повідомив Череватий.

Ситуація під Бахмутом

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті та на флангах наразі немає активних бойових дій. Російські військові вирішили зробити ставку на інтенсивності обстрілів.

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнера" почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута.

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