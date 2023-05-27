Украинские военные в районе Бахмута продвинулись еще на 450 метров, - Череватый

"Во время наших контратаковочных действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м", - заявил он.

Череватый сообщил, что ВСУ удалось ликвидировать 54 окупантов и ранить 84 людей. Также Силам обороны удалось уничтожить РСЗО "Град", три пушки, три беспилотника, самоходный миномет 2С4 Тюльпан, а также два полевых склада с боеприпасами.

Он добавил, что за эти сутки произошло два боевых столкновения, за прошедшие тоже - от одного до трех.

“Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя на протяжении всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в понимании огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета”, - сообщил Череватый.

Ситуация под Бахмутом

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у Бахмута и на флангах пока нет активных боевых действий. Российские военные решили сделать ставку на интенсивность обстрелов.

По данным британской разведки, силы ПИК "Вагнера" начали отходить с некоторых своих позиций вокруг Бахмута.

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