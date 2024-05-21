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Українські військові пройшли у Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Україна, Вівторок 21 травня 2024 12:33
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Українські військові пройшли у Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16 Фото: українці пройшли навчання з обслуговування F-16
Автор: Олександр Білоус

Десять українських військових пройшли у Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів .

Згідно з повідомленням, українці навчилися обслуговувати всі важливі для льотчика-винищувача деталі, зокрема шоломи, кисневі системи та парашути на борту.

Навчання також включало складання та перевірку рятувального комплекту. Це дозволяє пілоту вижити протягом кількох днів після вимушеної посадки. Крім іншого, він містить їжу та ліки.

"Навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків, пов'язаних з місією F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів", - йдеться в повідомленні.

Програма занять складена за кластером "Техніка безпеки польотів". "Пілоти F16 фактично віддають свої життя до рук військових, які обслуговують літак. У момент зльоту вони знають, що можуть покластися на знання та навички цих людей і що літак гаразд", - зазначають у Міноборони Нідерландів.

Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 літаки F-16. Нідерланди також є одним із ініціаторів створення Європейського навчального центру F-16 (EFTC) у Румунії. Наразі EFTC надано 11 літаків F-16.

Коаліцію винищувачів для передачі Україні F-16 минулого року очолили Нідерланди та Данія. Очікуються, що перші літаки надійдуть улітку.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україні потрібно щонайменше 120-130 винищувачів F-16, щоб протистояти Росії у небі.

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