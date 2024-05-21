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Украинские военные прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16

Украина, Вторник 21 мая 2024 12:33
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Украинские военные прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16 Фото: украинцы прошли обучение по обслуживанию F-16
Автор: Александр Белоус

Десять украинских военных прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Согласно сообщению, украинцы научились обслуживать все важные для летчика-истребителя детали, в том числе шлемы, кислородные системы и парашюты на борту.

Обучение также включало в себя составление и проверку спасательного комплекта. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после вынужденной посадки. Помимо прочего, он содержит еду и лекарства.

"Обучение готовит слушателей ко всем возможным рискам, связанным с миссией F-16. В конечном итоге это также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов", - говорится в сообщении.

Программа занятий составлена по кластеру "Техника безопасности полетов". "Пилоты F16 фактически отдают свои жизни в руки военных, которые обслуживают самолет. В момент взлета они знают, что могут положиться на знания и навыки этих людей и что самолет в порядке", - отмечают в Минобороны Нидерландов.

Нидерланды согласились предоставить Украине как минимум 24 самолетов F-16. Нидерланды также являются одним из инициаторов создания Европейского учебного центра F-16 (EFTC) в Румынии. В настоящее время EFTC предоставлено 11 самолетов F-16.

Коалицию истребителей для передачи Украине F-16 в прошлом году возглавили Нидерланды и Дания. Ожидаются, что первые самолеты поступят летом.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16, чтобы противостоять России в небе.

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