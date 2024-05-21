Українські військові проводять контратаки на Харківському напрямку, - Генштаб

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 6 спроб російських окупантів просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також ворожий штурм у напрямку Плетенівка - Вовчанськ. Бійці ЗСУ проводять контратаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні оприлюднили дані з оперативною інформацією станом на 21 травня.

Російські атаки

Від початку доби на фронті відбулося 94 бойові зіткнення.

Російські окупанти атакують позиції Сил оборони України, використовуючи перевагу в живій силі та техніці. Однак ЗСУ рішуче відбивають ворожі атаки та на деяких ділянках контратакують та в результаті покращують тактичне положення.

Протягом доби противник завдав по території України 3 ракетні удари (із застосуванням трьох ракет), 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) та 367 ударів дронами-камікадзе.

Також ворог здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Воїни ЗСУ відбили 6 спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка - Вовчанськ.

"Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (РФ). Ще дві атаки з Бугруватки тривають", - розповіли в Генштабі.

Своєю чергою українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони, йдеться у вечірньому звіті.

На Куп'янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка.

На напрямку Берестового українські захисники відбили 2 штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій ЗСУ не допущено. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Терни була придушена.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває. Агресор успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 10 атак. Так, російські окупанти 5 разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі Сил оборони у районі Кліщіївки, 3 - біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського.

"На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ "Бурелом"", - передали в Генштабі.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої.

"Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки", - розповіли в Генштабі.

На Курахівському напрямку українські оборонці продовжують придушувати активність противника, який з початку доби двічі невдало атакував наші позиції.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала, однак агресор у районі Старомайорського зосередив значну кількість засобів вогневого ураження та збільшив його інтенсивність.

"Проводяться заходи зі стабілізації обстановки", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Придніпровському напрямку ситуація змін не зазнала. На Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник сьогодні активних наступальних дій не проводив.

"Українські воїни завдають ворогу вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту", - додали в Генштабі.