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Прикордонники на підступах до Вовчанська вщент спалили російську БМП (відео)

Вовчанськ, Вівторок 21 травня 2024 22:36
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Прикордонники на підступах до Вовчанська вщент спалили російську БМП (відео) Архівне фото: прикордонники на підступах до Вовчанська вщент спалили російську БМП (facebook com usofcom)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на підступах до Вовчанська в Харківській області за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожу БМП. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"На підступах до Вовчанська прикордонники знищили БМП окупантів", - йдеться в заяві служби.

Зазначається, що це результат роботи бійців бригади "Сталевий кордон".

У ДПСУ пояснили, що трьома FPV-дронами бійці завдали вогневого ураження бойовій машині піхоти загарбників. Ворожа БМП вигоріла вщент.

Ситуація в районі Вовчанська

Російська армія атакує місто Вовчанськ у Харківській області, але українським військам вдається стримати натиск.

При цьому речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.

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