Прикордонники на підступах до Вовчанська вщент спалили російську БМП (відео)

Архівне фото: прикордонники на підступах до Вовчанська вщент спалили російську БМП (facebook com usofcom)

Сили оборони України на підступах до Вовчанська в Харківській області за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожу БМП. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"На підступах до Вовчанська прикордонники знищили БМП окупантів", - йдеться в заяві служби. Зазначається, що це результат роботи бійців бригади "Сталевий кордон". У ДПСУ пояснили, що трьома FPV-дронами бійці завдали вогневого ураження бойовій машині піхоти загарбників. Ворожа БМП вигоріла вщент.