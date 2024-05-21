Прикордонники на підступах до Вовчанська вщент спалили російську БМП (відео)
Сили оборони України на підступах до Вовчанська в Харківській області за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожу БМП. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"На підступах до Вовчанська прикордонники знищили БМП окупантів", - йдеться в заяві служби.
Зазначається, що це результат роботи бійців бригади "Сталевий кордон".
У ДПСУ пояснили, що трьома FPV-дронами бійці завдали вогневого ураження бойовій машині піхоти загарбників. Ворожа БМП вигоріла вщент.
Ситуація в районі Вовчанська
Російська армія атакує місто Вовчанськ у Харківській області, але українським військам вдається стримати натиск.
При цьому речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.
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